ESPN anuncia ex-Seleção Brasileira como novo comentarista

A ESPN anunciou nesta quinta-feira (28) um reforço de peso para sua equipe de comentaristas. Luisão, ex-zagueiro de Cruzeiro, Benfica e Seleção Brasileira, irá participar de programas esportivos no canal e na plataforma de streaming Disney+.

Ídolo do Benfica, com uma carreira repleta de conquistas, Luisão acumula títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, além de sete troféus do Campeonato Português. Pela Seleção Brasileira, o zagueiro levantou a taça da Copa América e da Copa das Confederações.

O ex-defensor fará parte do time do Resenha ESPN, programa de entrevistas com jogadores e ex-jogadores. Luisão se junta aos ex-jogadores Fábio Luciano, Diego Lugano, Luís Fabiano, Amoroso, Zé Elias e Zinho, ídolos de uma geraram que hoje analisam e comentam futebol na emissora.

O novo comentarista chega na ESPN em um momento especial. A emissora transmite os jogos da Libertadores e da Sul-Americana além das principais ligas europeias, como Premier League, LaLiga, Serie A Italiana e a própria Primeira Liga Portuguesa, em que Luisão fez história.

André Hernan não faz mais parte do grupo de jornalistas do UOL. O repórter anunciou sua saída na tarde dessa quarta-feira (20) e segue rumo aos canais digitais da ESPN, conforme antecipado pelo Lance!. O profissional não terá exclusividade do canal esportivo da Disney.

Além do trabalho na ESPN, Hernan seguirá atuando na Amazon Prime Video como repórter nas transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Formado na Universidade São Judas, o jornalista de 44 anos, no entanto, deixará o portal "UOL", onde atuava desde setembro de 2022.