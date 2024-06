De Estêvão a CR7: interação entre atletas gera repercussão e engajamento nas redes

Estêvão repercutiu com comemoração em jogo do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 16:52 • Rio de Janeiro (RJ)

No último domingo (23), Estêvão se destacou mais uma vez na partida do Palmeiras, ao marcar um gol contra o Juventude. Contudo, a sua comemoração “gelada” - em referência a Cole Palmer, seu futuro companheiro de Chelsea - foi o que mais chamou atenção nas redes sociais. O jogador do clube londrino republicou a foto do brasileiro, o que gerou repercussão na mídia internacional.



Essa não a primeira vez que futuros companheiros de time causam impacto no mundo do futebol. Recentemente, em amistoso da Seleção contra o México, após marcar o gol da vitória nos acréscimos, Endrick fez sua comemoração tradicional esticando a mão como se estivesse se apresentando, porém dessa vez, Vini Jr o cumprimentou de volta. A foto desse momento repercutiu o mundo todo, celebrando a união entre presente e futuro do Real Madrid.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que representa e administra a carreira de Endrick e Vini Jr, comentou sobre a importância do contato entre jogadores que atuam em território nacional com os do futebol europeu.



- Essas intenções podem já antecipar orientações e conselhos, bem como dar uma compreensão sobre como brasileiros foram recebidos e são tratados pelos de outras nacionalidades nesses elencos. Ajuda o jovem a chegar já ciente do que é ou não desejável, tanto para a direção, quanto no vestiário - aponta o executivo.

Outra ação entre jogadores que repercutiu bastante foi no anúncio de Mbappé como novo reforço do Real Madrid, na qual o atleta postou em suas redes sociais uma foto de sua infância vestido com um agasalho do Real Madrid ao lado de seu ídolo Cristiano Ronaldo.

O craque português comentou na publicação dizendo que é a vez dele de ver o francês em campo no Santiago Bernabéu. Essa interação foi mundialmente comentada, com a postagem atingindo a marca de quase 25 milhões de curtidas.



- Iniciativas como interações entre grandes jogadores ou anúncios de novas contratações nas redes sociais ampliam o alcance e a visibilidade dos envolvidos e despertam o interesse dos fãs, mesmo daqueles que não torcem para determinada equipe, que passam a acompanhar para ver as novidades - afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da agência Wolff Sports.