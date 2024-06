Quanto o Cruzeiro já gastou com reforços para o segundo semestre?

🦊 De onde vem o dinheiro do Cruzeiro?



De acordo com o último balanço publicado, o Cruzeiro faturou R$ 243 milhões em 2023. O clube aparece apenas na 15ª posição no ranking de maiores receitas da Série A na última temporada. A grande explicação pela atuação no mercado é Pedro Lourenço, empresário que comprou a SAF em abril.



➡️ Veja valores e saiba mais detalhes sobre as finanças do Cruzeiro



Com objetivo de fortalecer o time e manter as contas em dia, ele revelou que fará um aporte de R$ 100 milhões ainda nesta temporada. A folha salarial, que era de R$ 12 milhões, vai saltar para R$ 17 milhões graças ao dinheiro injetado pelo empresário.