Conhecido por sua cabeleira volumosa, David Luiz surpreendeu seus fãs ao aparecer com um visual completamente novo na partida entre Fortaleza e Palmeiras, no último domingo (21), pela quinta rodada do Brasileirão. Recentemente, o zagueiro cortou os cabelos, marcando uma mudança significativa em seu estilo. Essa transformação gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores e internautas comentando a novidade.

Através do Instagram, o cabeleleiro Juarez Leite compartilhou o vídeo do corte e desejou feliz aniversário ao jogador, que completou 38 anos na última terça-feira (22).

- Como descrever a transformação de hoje? A admiração é tanta que só tenho uma descrição para fazer: De um menino sonhador de Diadema ao gigante que brilhou nos maiores palcos do futebol mundial. Davi Luiz não venceu só partidas, mas venceu o impossível. Passou por rejeições, cruzou oceanos, foi campeão na Europa, defendeu com alma a Seleção Brasileira. Com fé no coração e sorriso no rosto, escreve sua história com coragem e determinação. Um exemplo de que quem acredita, alcança.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO MEU IRMÃO!

Como você disse ao final do vídeo PRA CIMA! - escreveu Juarez Leite, cabeleleiro de David Luiz.

Visual de David Luiz

Agenda do Fortaleza

Depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (21), o Fortaleza de David Luiz volta a campo visitando o Atlético Bucaramanga-COL, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em seguida, no Brasileirão, o rival será o Sport, fora de casa, no próximo sábado (26).