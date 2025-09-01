David Luiz fala sobre polêmica de possível traição e acusação de ameaça

O zagueiro David Luiz se manifestou publicamente, nesta segunda-feira (1), sobre as recentes acusações de Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, com quem viveu um affair. A mulher denunciou o jogador, na última semana, por ameaça de morte e violência psicológica e a Justiça do Ceará a concedeu medida protetiva.

Ao tratar do assunto, o zagueiro, que atualmente defende o Pafos, do Chipre, reconheceu que trocou mensagens com a mulher durante um período. Contudo, David Luiz nega acintosamente que teria se encontrado pessoalmente com Karol e que teria a ameaçado.

A manifestação do jogador aconteceu através de um vídeo publicado nas redes sociais. Veja a declaração do atleta abaixo:

"Olá, pessoal. Acho que todo mundo viu as últimas notícias que saíram sobre a minha vida. Vim aqui, agora, falar para vocês, não fiz esse vídeo antes por questões de compromisso com meu novo clube, minha estreia, objetivo coletivo antes dos individuais, mas agora chegou o momento de falar. Nunca ameacei ninguém. Nunca ameacei esta pessoa, também não estive com ela pessoalmente, no hotel que ela disse que estive. Desde a semana passada, foi disponibilizado o e-mail original do hotel confirmando que nunca estive lá. Infelizmente, as coisas estão saindo do controle. Tem sido um momento muito ruim e chato. Estou aqui de coração aberto para falar que errei em trocar mensagem com essa pessoa. Mas nunca ameacei nem ela, nem ninguém. Nunca estive pessoalmente com ela. As medidas legais já estão sendo tomadas e espero que a Justiça seja feita o mais rápido possível, e que todo mundo venha saber a verdade".

Relembre o caso

No último dia 23 de agosto, Karol relatou em um Boletim de Ocorrência a polícia, que recebeu ameaças do jogar através de um chat virtual. Mediante as alegações, a Justiça do Ceará a concedeu medida protetiva contra David Luiz. A informação foi anunciada primeiro pelo site "UOL", que teve acesso aos documentos.

No registro, a mulher afirmou que sentiu risco de vida diante das mensagens enviadas pelo jogador. Ela inclusive, chegou a comparar o caso com ao assassinato da modelo Elisa Samudio. O jogador nega as acusações.

- Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho - disse Karol, ao registrar o B.O.

Nota oficial da assessoria de David Luiz

"Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes".