Cazé TV anuncia nova competição europeia no catálogo para temporada 24/25

A Cazé TV fechou nesta quinta-feira (28) um acordo para a transmissão de mais uma competição europeia nesta temporada. Atualmente, o canal no YouTube já detém os direitos da Conference League, Europa League, Bundesliga e Ligue 1.

De acordo com a apuração do portal F5, da Folha de São Paulo, a nova atração da emissora será o mata-mata da Copa da Itália. O torneio é o segundo mais importante do país, atrás apenas do campeonato nacional. Apesar da importância, o evento estava disponível para negócio desde maio, quando a ESPN, antiga detentora dos direitos, não renovou o contrato.

As transmissões do torneio na Cazé TV vão começar na semana que vem, com exibições dos jogos de Milan, Fiorentina, Atalanta, Inter de Milão e Juventus. Os confrontos serão exibidos de forma gratuita no canal da emissora no YouTube.

Copa da Itália na Cazé TV

A competição italiana conta com a presença de 78 clubes na disputa pelo título, sendo 42 das duas primeiras divisões do país e outros 27 da terceira e nove da quarta. Atualmente, o torneio se encontra na terceira fase, quando os clubes da Série A entram de fato no páreo da disputa pela taça.