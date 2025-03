Ex-médico do Flamengo ironiza diretoria por lesões de jogadores

Márcio Tannure, ex-médico do Flamengo, publicou um vídeo ironizando a diretoria do clube carioca por conta de lesões de jogadores do atual elenco. O doutor, demitido no início da gestão BAP (Luiz Eduardo Baptista), citou a palavra "profissionalismo", utilizada, constantemente, pelo atual mandatário rubro-negro durante a sua campanha e início de mandato.

- Profissionalismo é tudo, né? Isso que é o importante. Ainda bem que o problema foi embora. Agora tudo vai caminhar da melhor maneira possível - disse Tannure em sua conta no Instagram.

Mudança no departamendo médico do Flamengo

Márcio Tannure foi desligado do cargo de gerente de saúde e alto rendimento no dia 4 de janeiro deste ano. Ele estava no clube há 23 anos. Para o principal cargo da área médica rubro-negra, José Luiz Runco, ex-Seleção Brasileira, foi contratado. Após nove anos de sua saída do Flamengo, ele retornou como diretor médico geral.

Márcio Tannure durante coletiva de imprensa pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em sua chegada ao clube carioca, Runco indicou Fernando Sassaki para chefiar o departamento.

