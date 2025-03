Flamengo lança coleção de inverno com 72 peças

A Braziline, empresa do ramo de roupas esportivas, e o Flamengo lançaram a coleção "Nós". O conjunto, que conta com 72 peças, tem como objetivo provocar uma reflexão sobre o ritmo acelerado do mundo moderno e a busca constante por respostas imediatas.

- Estamos muito orgulhosos desta nova coleção porque ela representa valores que são a essência do torcedor do Flamengo: união, ancestralidade e força. As peças ficaram lindas e, com certeza, vão encatar os torcedores. Depois de 29 anos de parceria, é simbólico que a coleção se chame “NÓS" - disse Carlo Mossi, diretor de negócios da empresa de Petrópolis, parceira do Rubro-Negro há quase 30 anos.

No total, são 35 peças masculinas, 20 femininas e 17 infantis unissex. As primeiras peças da coleção. aliás, já podem ser encontradas nas lojas oficiais do Flamengo.

Camisa da coleção de inverno da Braziline em parceria com o Flamengo (Foto: Divulgação)

Além do clube rubro-negro, a Braziline também tem Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro como parceiros.

