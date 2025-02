Dallas Mavericks comete gafe em anúncio de Anthony Davis

A troca entre Anthony Davis e Luka Doncic, envolvendo o Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers parou a NBA nesta semana. Os clubes chegaram a um acordo com para troca no último domingo (2). Contudo, o clube da região do Texas cometeu uma gafe na hora de anunciar o novo reforço da equipe.

Ao compartilhar para os seguidores a chegada do pivô, o Dallas Mavericks errou a quantidade de vezes que o Anthony Davis foi um all-star da NBA. O clube entitulou ele como nove vezes, sendo que na verdade, ele foi eleito dez vezes um dos melhores jogadores da liga estadunidense de basquete.

O erro foi notado rapidamente pelos internautas, mas ganhou impacto quando o próprio jogador corrigiu o novo clube com um comentário. O pivô foi breve ao abordar o tema e só alertou o erro, sem extender a interação. Posteriomente, o Dallas Mavericks apagou a publicação e realizou uma nova, mas prints já haviam eternizado a gafe na web. Veja abaixo:

Anthony Davies em resposta a erro do Dallas Mavericks em seu anúncio (Foto: Reprodução / Instagram)

Anthony Davis x Luka Doncic

A troca que chocou o mundo do basquete envolvendo os Mavs e os Lakers envolveu cinco jogadores e uma escolha de draft. Além de Anthony Davies e Luka Doncic, Max Christie, Maxi Kleber e Markieff Morris também foram envolvidos na transação. Veja abaixo:

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz também se envolveu como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebeu Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

