Cléber Xavier espera por renovação de Neymar: ‘O torcedor está ansioso’

O atacante Neymar não esteve presente na vitória do Santos por 3 a 2 diante do Fortaleza, nesta quinta-feira (12), no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 estava suspenso e vive os últimos dias do contrato vigente com o time da Baixada Santista.

Após o triunfo, o técnico do Peixe, Cléber Xavier, falou sobre a expectativa de contar com o jogador no segundo semestre.

— Não fui informado da situação do Neymar. A primeira coisa é descansar. Os atletas vão receber um manual de trabalho físico para descansar trabalhando, e depois teremos mais 15 dias antes do jogo contra o Palmeiras. Quanto a novos jogadores, não é hora de falar disso - opinou o técnico.

Neymar tem 13 jogos e seis participações diretas em gols desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Neymar no Santos:

Mesmo com conversas avançadas com o Santos, Neymar ainda não assinou o contrato de renovação com o clube. O pai do jogador negocia diretamente com o presidente Marcelo Teixeira e o recém-contratado diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos.

Anunciado no dia 31 de janeiro, o capitão santista sofreu duas lesões na posterior da coxa esquerda que o tiraram de combate por cerca de dois meses, além de ter perdido uma convocação da Seleção Brasileira com o então técnico Dorival Jr.

O retorno de Peixe também ajudou na arrecadação financeira, com novos patrocinadores, venda de camisas, aumento do quadro de sócios e reformas do CT da base e do feminino. Além disso, contribuiu para o projeto do novo CT do time profissional, a manutenção da Vila Belmiro e a expectativa pela construção da nova arena em Praia Grande.

Cléber Xavier trabalhou com Neymar como auxiliar de Tite na Seleção Brasileira. O técnico rasgou elogios ao craque e espera por um desfecho positivo do novo contrato.

— Com certeza, o Santos está ansioso. O torcedor está ansioso. Neymar é um dos melhores do Brasil. Dentro de um processo de crescimento, a gente espera — finalizou.

Enquanto espera pela renovação de Neymar, o elenco santista está de férias e se reapresenta apenas no final do mês. Cléber Xavier ainda disse que os atletas vão receber um manual de trabalho físico durante o descanso.