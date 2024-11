As torcidas de Cruzeiro e Botafogo estarão juntas nos próximos dias. Os resultados das duas equipes interferem no desempenho de ambos, misturando a decisão da Copa Libertadores neste sábado (30), em Buenos Aires, e a 37ª rodada do Brasileirão, quarta-feira (4).

➡️Final da Libertadores impacta em chances de vaga via Brasileirão, explica matemático

Além da tradicional rivalidade com o Atlético-MG, os torcedores do Cabuloso têm outro motivo para torcer pela vitória do Botafogo em Buenos Aires. Caso o Glorioso seja campeão, o oitavo colocado do Brasileirão também se garante na pré-Libertadores de 2025.

O Cruzeiro ocupa a sétima posição, com 48 pontos, um a frente de Bahia e Corinthians, seus concorrentes diretos nessa disputa. Caso o G7 vire G8, as chances de classificação da equipe celeste aumentariam consideravelmente.

Glorioso conta com ajuda do Cruzeiro para ser campeão brasileiro

Por outro lado, a Raposa pode ajudar o Botafogo na briga pelo título do Brasileirão. Isso porque, na quarta-feira (4), o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30m, pela penúltima rodada.

O título botafoguense pode ser garantido na quarta-feira (4). Para isso, a Raposa teria de, pelo menos, empatar com o Palmeiras, e o Glorioso derrotar o Internacional, no Beira-Rio, no mesmo horário. Caso o Cruzeiro ganhe, um empate basta ao Botafogo, que aumentaria sua vantagem na liderança para quatro pontos, restando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

Cruzeiro e Botafogo têm jogos difíceis na reta final do Brasileirão

O Glorioso poderá ser campeão quarta-feira (4), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30m. E, na última rodada, recebe o São Paulo, no Engenhão, domingo (8), às 16h.

Na briga por vaga na Libertadores de 2025, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino, domingo (1), às 18h30m, em Bragança Paulista; o Palmeiras, quarta-feira, às 21h30, no Mineirão; e o Juventude, domingo (8), às 16h, em Caxias do Sul.

Cruzeiro e Botafogo se unem na reta final do Brasileirão e Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

