Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro

Cristiano Ronaldo atingiu mais um marco importante em sua trajetória vitoriosa. Em menos de um mês de criação, o canal de Youtube oficial de Cristiano Ronaldo alcançou 60 milhões de seguidores, superando celebridades como Taylor Swift, Ed Sheeran e Shakira.

O canal oficial foi criado no dia 6 de julho, entretanto, o primeiro vídeo foi publicado em 21 de agosto. O conteúdo do youtube do português é diversificado. Até o momento, são 37 vídeos contendo entrevistas, bastidores e desafios, além de publicações que relembram momentos marcantes da carreira do atacante de 39 anos.

O youtube do pentacampeão da Champions League é o maior de Portugal e o quarto maior canal de esportes do em número de seguidores. Com menos de 30 dias no ar, o canal tem média de 14 milhões de visualizações por dia. Ao todo, já foram mais de 439 milhões de impressões. O vídeo de maior repercussão conta com quase 50 milhões de exibições.

O sucesso do primeiro mês do canal oficial de Cristiano Ronaldo foi suficiente para superar o youtube de grandes celebridades do mundo da música. O dono de cinco bolas de ouro ultrapassou o canal da cantora Taylor Swift, criado em 2006, em número de seguidores em seu canal oficial.

Em um dos vídeos de maior destaque de seu canal do Youtube, CR7 opinou sobre a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid e apontou os favoritos ao troféu de melhor jogador do mundo, prêmio conquistado pelo português em cinco oportunidades.

Atualmente, Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último domingo (8), jogando por Portugal, o camisa 7 decidiu mais uma vez. Em partida válida pela segunda rodada da Liga das Nações , o capitão da seleção lusitana marcou o gol da vitória contra a Escócia.