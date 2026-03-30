Cris Guedes compara atitude de Neymar a de craques do Barcelona: 'Ninguém falou'

Presidente da equipe da Fúria na Kings League, Cris Guedes cedeu em entrevista exclusiva para o Lance! e falou sobre a liga. Amigo de Neymar, que também é presidente da Fúria, o influenciador também comentou a presença do craque nos jogos da equipe.

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Consolidação da Kings League

Ao ser questionado sobre sua visão do desenvolvimento da Kings League e qual foi o impacto após o surgimento dela, Cris afirmou que o torneio tem o objetivo de ajudar.

- A gente sabia que ia ser um sucesso. [...] Sei qual o impacto, porque minha vida também mudou, a vida dos jogadores mudaram. É por isso que eu estou aqui, por isso que estou lá todo dia. Acho que tenho muito mais a doar e ajudar a rapaziada, todos os jogadores e liga como um todo - afirmou o presidente da Furia.

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Posteriormente, o empresário comentou sobre a entrada de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na Kings League, seja por meio de um time novo ou por inserção financeira em algum já existente:

- Eu não gosto, porque você acaba inibindo o torcedor de levar seu filho. A Kings League é um ambiente familiar. Não entra na minha cabeça quando a gente repatria um ídolo, que se chama Neymar, uma partida de Santos e Corinthians, existe corintiano em Santos e ele não pode levar o filho dele ao estádio para ver o ídolo - comentou.

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Efeito Neymar na Kings

Em primeiro momento, Cris Guedes comentou sobre as críticas que Neymar vêm recebendo ao estar presente em partidas da Kings League. O mesmo comparou a situação a de outros jogadores e direcionou críticas à internautas que atacam o camisa 10 do Santos:

- Isso só acontece no Brasil. O Yamal dois dias antes do El Clásico, um dos maiores jogos do mundo, estava batendo pênalti (na Kings League) e ninguém falou. O Koundé acabou de ser convocado e sábado passado bateu um pênalti e nada se falou - afirmou o presidente.

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Por fim, influenciador digital também apontou que o atleta pode agregar muito para o desenvolvimento, não somente de sua equipe, Furia, mas também de um todo para o torneio:

- Quando se fala de Neymar, tudo tem uma vírgula. É um cara que é ídolo da molecada, é um cara que passa experiência e traz seu futebol tradicional para implementar dentro de uma Furia Football. Ele pode ajudar um time a ser campeão - encerrou.

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