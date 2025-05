Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão: veja o retrospecto

Média de gols nos confrontos supera dois por partida, com 91 gols do Corinthians e 82 do Atlético-MG.

Do Mineirão ao Pacaembu, do Horto à Neo Química Arena, Atlético-MG e Corinthians já escreveram uma longa e rica história no Campeonato Brasileiro. Com 74 confrontos disputados na principal competição do país, o duelo é marcado por equilíbrio, alternância de forças e alguns capítulos memoráveis. No total, o Corinthians leva vantagem, com 30 vitórias contra 25 do Atlético, além de 19 empates. O Lance! relembra os confrontos de Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão.

Os números mostram um confronto tradicional e de alta competitividade. O Corinthians tem leve domínio fora de casa e desempenho sólido como mandante, enquanto o Atlético-MG apresenta força quando joga diante da sua torcida, sobretudo no Mineirão. Ao todo, são 91 gols marcados pelo Timão e 82 pelo Galo, com uma média superior a dois gols por partida somando os dois lados.

Retrospecto geral de Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão

Total de jogos: 74 Vitórias do Corinthians: 30 (41%) Empates: 19 (26%) Vitórias do Atlético-MG: 25 (34%) Gols do Corinthians: 91 Gols do Atlético-MG: 82

Desempenho como mandantes

Atlético-MG em casa (38 jogos)

Vitórias do Galo: 16 (42%)

16 (42%) Empates: 7 (18%)

7 (18%) Vitórias do Corinthians: 15 (39%)

Corinthians em casa (36 jogos)

Vitórias do Timão: 15 (42%)

15 (42%) Empates: 12 (33%)

12 (33%) Vitórias do Galo: 9 (25%)

Maiores vitórias da rivalidade

Vitórias marcantes do Atlético-MG:

5 a 2 – Brasileirão 2007, em Belo Horizonte

3 a 0 – Brasileirão 2021, no Mineirão

4 a 0 – Brasileirão 1999, em São Paulo (maior vitória fora de casa)

Vitórias marcantes do Corinthians:

6 a 2 – Brasileirão 2002, em Belo Horizonte (maior vitória fora)

5 a 1 – Brasileirão 1998, também em BH

3 a 1 – Brasileirão 1995, em casa

2 a 0 – Brasileirão 1999 e 2009, como mandante

Resultados típicos de Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão

Resultados mais comuns no confronto:

1 a 0 para o Corinthians (8 vezes como mandante)

2 a 1 para o Atlético-MG e 0 a 0 (5 vezes cada)

Melhores sequências invictas:

Corinthians: até 6 jogos sem perder

até 6 jogos sem perder Atlético-MG: até 5 vitórias seguidas

Maiores jejuns:

Corinthians: 5 jogos sem vencer

5 jogos sem vencer Atlético-MG: 6 jogos sem vitória

O Galo venceu três dos cinco últimos confrontos em casa, enquanto o Corinthians tem histórico positivo recente jogando como mandante.

O confronto reúne títulos e protagonistas em comum, como Ronaldo, Rincón, Jô, Guilherme, Tardelli e Elias, que atuaram ou fizeram história com as duas camisas.