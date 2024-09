Cristiano Ronaldo aponta quarteto que será o futuro da Bola de Ouro

Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo debatem em vídeo no canal do Youtube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 04:35 • Redação do Lance!

Cristiano Ronaldo deu uma forte opinião sobre o futuro da Bola de Ouro, premiação que coroa o melhor jogador da temporada na Europa. Em vídeo recentemente postado no canal do Youtube do português, ele opina sobre a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid e aponta quais jogadores, além do francês, tem potencial para conquistar a honraria no futuro.

-Mbappé já provou sua qualidade. Ele pode ser o próximo Bola de Ouro. Ele, Haaland, Bellingham, Lamine Yamal…

Com relação à chegada do francês, Cristiano Ronaldo não escondeu o otimismo com o futuro do time merengue. Para ele, Mbappé não terá dificuldades para se adaptar ao novo clube.

-Ele vai se sair bem. A estrutura do clube é boa e sólida, além de um ótimo treinador e o Florentino, que está lá há muito tempo. Não será um problema por causa do talento dele.

Após deixar o PSG, Mbappé soma três gols em cinco partidas com a camisa merengue. Convocado por Didier Deschamps para a seleção da França, o atacante passou em branco nas partidas diante de Itália e Bélgica. O próximo compromisso com o Real Madrid é no próximo sábado (14), contra a Real Sociedad, pela quinta rodada de LA LIGA.