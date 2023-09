Mais do que a classificação, o que chamou atenção do Craque Neto foi o desempenho do Fluminense diante do Olímpia no Defensores del Chaco, na noite da última quinta-feira (31). A atuação do Tricolor arrancou elogios do ex-jogador, que vê a Libertadores da América como oportunidade para Fernando Diniz evoluir e se firmar no comando da Seleção Brasileira.