Neto, apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, voltou a fazer duras críticas a Neymar. Os dois desafetos trocaram farpas nos últimos dias por conta do longo período de ausência dos gramados por parte do camisa 10 do Santos, com problemas musculares desde o começo de março.

- Obrigado, Neymar, por responder aqui aos "Donos da Bola" que eu sou o maior falastrão do Brasil. Você é o quê? O que você é? Você está há 31 dias fora, por causa não de uma tendinite, mas de uma contratura muscular. Uma fimosezinha, diga-se de passagem. Que você seja muito feliz - disparou o ex-atleta.

Além de detonar o ex-Barcelona pela ausência, Craque Neto também apontou o nível de enfrentamento do Paulistão como injustificável para o desfalque em partidas de dificuldade elevada, tanto no Brasileirão quanto no andamento do próprio estadual.

- Obrigado, Neymar, por responder o que falamos ontem. E por sinal, você jogou contra quem? Inter de Limeira, Botafogo-SP e Novorizontino. Nossa! Agora contra o Vasco você não joga, contra o Corinthians você pipoca, contra o Bahia você não joga. Nossa, que legal! - completou Neto.

⚔️ Craque Neto x Neymar: a história do litígio

Neymar sentiu dores musculares dias antes da semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, e assistiu do banco de reservas a derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena - o Timão veio a erguer a taça na decisão diante do Palmeiras. Desde então, o meia-atacante não conseguiu fazer seu retorno aos gramados, mas tem feito aparições públicas em publicações nas redes sociais, eventos e na Kings League Brasil, onde é presidente do time Furia.

Neto iniciou a troca de farpas ao condenar o jogador pelos afazeres fora das quatro linhas, sem ajudar o Peixe nas últimas partidas. Através de suas redes sociais, Neymar chamou o ídolo do Corinthians de "falastrão", gerando a continuidade do entrevero na edição desta quarta-feira (2) do "Donos da Bola".