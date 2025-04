Torcedor do United viraliza com promessa inusitada em má fase

Frank Ilett, torcedor do Manchester United, se tornou uma vítima da má fase do clube nos últimos anos. Diante de uma temporada de partidas ruins na temporada, o aficionado fez uma promessa inusitada em suas redes sociais.

Ilett gravou um vídeo prometendo que deixaria seu cabelo crescer, e só voltaria a cortá-lo quando o time conquistasse cinco vitórias seguidas. O problema é que, até agora, o objetivo não foi alcançado, e o inglês segue atualizando sua aparência periodicamente com um cabelo cada vez maior.

- Eu achava que a esta altura eu já teria terminado, mas infelizmente acho que só vai acontecer na próxima temporada. Olhei para os jogos que faltam e não vejo nenhuma série de cinco jogos que possa ser vencida - afirmou, em entrevista à "BBC".

🚫💇 Veja como está o cabelo de Frank Ilett, torcedor do Manchester United

A promessa de Frank foi feita no dia 5 de outubro de 2024, e chegará a exatos 180 dias na quinta-feira (3). Os Red Devils, porém, não vencem cinco partidas em sequência há mais de um ano.

⚽ Newport County 2x4 Manchester United - 28/01/2024 - FA Cup

⚽ Wolverhampton 3x4 Manchester United - 01/02/2024 - Premier League

⚽ Manchester United 3x0 West Ham - 04/02/2024 - Premier League

⚽ Aston Villa 1x2 Manchester United - 11/02/2024 - Premier League

⚽ Luton Town 1x2 Manchester United - 18/02/2024 - Premier League

Os comandados do português Rúben Amorim chegaram a emendar duas vitórias seguidas até o último compromisso, quando caíram do Nottingham Forest, destaque da temporada inglesa, em derrota por 1 a 0. Agora, o time tem pela frente o rival local Manchester City, no domingo (6), às 12h30 (de Brasília).