menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Fora de Campo

Craque Neto elege melhor jogador em Platense x Corinthians

Corinthians venceu por 2 a 0

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/04/2026
05:30
Neto na Rádio Craque Neto durante a transmissão da final da Libertadores
imagem cameraNeto na Rádio Craque Neto durante a transmissão da final da Libertadores (Foto: Reprodução/Rádio Craque Neto)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians venceu o Platense por 2 a 0, na noite de quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, com estreia de Diniz como treinador do Alvinegro. A vitória com bastante rodagem, teve o selo 'positivo' do Craque Neto quanto á atuação dos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida, marcada pelo clube argentino com mais posse de bola, e buscando o gol com mais frequência que o Corinthians. No primeiro tempo, o Platense criou as primeiras chances, obrigando o Hugo Souza a suar o uniforme, e fazendo boas defesas.

O Craque Neto, durante a transmissão elogiou a atuação do goleiro, destacando que foi o melhor da noite, fazendo com que o clube paulista não tivesse a defesa vazada - fato que desde o jogo contra Chapecoense, em 13 de Março, não acontecia.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Texto de: Guilherme Lesnok.

Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.

continua após a publicidade

O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.

O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.

Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.

Corinthians
Técnico do Corinthians, Diniz e o Hugo Souza, durante partida da Conmebol Libertadores. (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.

O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.

Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.

O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.

🤑 Aposte em jogos do Corinthians em todas as competições! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias