Craque Neto elege melhor jogador em Platense x Corinthians
Corinthians venceu por 2 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians venceu o Platense por 2 a 0, na noite de quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, com estreia de Diniz como treinador do Alvinegro. A vitória com bastante rodagem, teve o selo 'positivo' do Craque Neto quanto á atuação dos jogadores.
Corinthians
Fora de Campo
Corinthians
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A partida, marcada pelo clube argentino com mais posse de bola, e buscando o gol com mais frequência que o Corinthians. No primeiro tempo, o Platense criou as primeiras chances, obrigando o Hugo Souza a suar o uniforme, e fazendo boas defesas.
O Craque Neto, durante a transmissão elogiou a atuação do goleiro, destacando que foi o melhor da noite, fazendo com que o clube paulista não tivesse a defesa vazada - fato que desde o jogo contra Chapecoense, em 13 de Março, não acontecia.
Como foi o jogo?
Texto de: Guilherme Lesnok.
Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.
O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.
O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.
Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.
O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.
O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.
Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.
O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.
- Matéria
- Mais Notícias