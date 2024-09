Jornalista da Globo detona atitude de Artur Jorge após São Paulo x Botafogo: ‘Não dá’

Artur Jorge se irritou em coletiva de imprensa após São Paulo x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 26/09/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Artur Jorge se irritou na coletiva de imprensa após a classificação do Botafogo contra o São Paulo, na Libertadores. Um jornalista questionou sobre a "volta por cima" do clube em 2024 após a derrocada no Brasileirão do ano passado. O técnico não gostou e subiu tom de voz. A postura do português foi criticada pelo comentarista Carlos Eduardo Mansur.

- Já temos mais de 10 meses desta temporada e vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que ganhamos, do adversário que passamos, e que estamos mais uma vez nas semifinais das Libertadores. Falem disso, não faz sentido falar disso 10 meses depois daquilo que foi a temporada anterior. Desculpa, mas não faz sentido nenhum - disse o treinador.

Durante o programa "Troca de Passes", do Sportv, Mansur reprovou a atitude do português e pediu respeito dos técnicos com os jornalistas.

- Não dá essa nova moda dos profissionais do futebol dizerem o que os jornalistas devem perguntar. Tem que entender que o jornalista pergunta, com educação, e o profissional do futebol tem até o direito de não querer responder, ou explicar educadamente que entende não ser pertinente o assunto ser abordado. É preciso também um pouco de compreensão do que é o nosso trabalho - começou Mansur.

- Dizer "você tem que perguntar isso", falar palavrões, resmungar enquanto o jornalista está perguntando, isso tudo é uma mistura de falta de educação com grosseria. O trabalho de Artur Jorge é brilhante em campo, ele não precisa dar esse tipo de resposta grosseira a um profissional que está ali a trabalho tanto quanto ele. O tratamento precisa ser respeitoso - completou o jornalista.