Ex-árbitro discorda de pênalti marcado em São Paulo x Botafogo e explica regra

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 23:11 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de São Paulo x Botafogo, no Morumbis, contou com uma polêmica de arbitragem nesta quarta (25). Darío Herrera marcou um pênalti para o Alvinegro após a bola bater no braço de Bastos dentro da área. Contudo, para Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem da ESPN, o árbitro errou.

- Ele está abaixando o braço e a bola pega no braço. Não é penalidade máxima porque, para mim, não é um gesto antinatural, ele está descendo com o braço. A distância é muito curta, não é mão deliberada. Se pega no braço quando está em cima, é diferente, mas está embaixo - disse Simon.

- O braço dele está embaixo, demonstrando que ele usou o impulso, e a bola trisca no cotovelo. Para mim, isso não é pênalti. É uma disputa pelo alto, os dois jogadores estão grudados. O árbitro marca equivocadamente o pênalti. Errou a arbitragem - completou Simon durante a transmissão.

Darío Herrera não marcou a penalidade no momento do lance, mas foi chamado pelo VAR minutos depois para analisar a jogada. Na transmissão da Libertadores na Globo, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira afirmou concordar com a decisão do argentino. O meia Lucas Moura desperdiçou a penalidade.