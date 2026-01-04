Craque do Flamengo se casa no dia do aniversário de 30 anos; confira

Peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo em 2025, o zagueiro Léo Ortiz viveu um um dia muito especial, neste sábado (3), ao celebrar o próprio aniversário exatamente na data em que oficializou a união no civil com a médica e influenciadora Maitê Lo Sardo.

O casal celebrou o casamento em uma cerimônia charmosa no interior de São Paulo, ao lado de familiares. Juntos desde 2020, Léo Ortiz e Maitê decidiram dar um novo passo na relação.

Através das redes sociais, o jogador compartilhou o momento especial e escreveu: "30 anos e casados. Comemoração dupla". A celebração não simbolizou apenas o início de uma nova fase para o casal, mas também um aniversário inesquecível para o jogador, que agora tem ainda mais motivos para comemorar dentro e fora de campo.

Indo para sua terceira temporada pelo Flamengo, Léo Ortiz foi muito importante para o sistema defensivo do Flamengo em 2025. Ao lado de Léo Pereira, o jogador assumiu a titularidade na equipe de Filipe Luís, mas acabou sofrendo uma lesão no tornozelo na semifinal da Libertadores e acabou ficando no banco de reservas, durante a grande final.

Léo Ortiz comenta sobre ausência na final da Libertadores pelo Flamengo

O camisa 3 rubro-negro se machucou em outubro e jogou no sacrifício contra o Racing, a partida de volta da semifinal da Libertadores. Depois, não atuou mais, focado em retornar para a decisão diante do Palmeiras. No dia do confronto, porém, conversou com Filipe Luís e disse que entenderia se não fosse titular por não estar nas melhores condições físicas. O técnico, então, optou por Danilo, que marcou o gol do título. Ao canal do clube, Léo contou bastidores dessa decisão.

— Eu acho que, se já tivesse vivenciado uma final da Libertadores, teria sido mais fácil. Foi minha primeira oportunidade de vivenciar isso e foi difícil tomar essa decisão de falar isso. Mas era momento de pensar exclusivamente no grupo, no Flamengo, e tirar essa vaidade de disputar a primeira final. Eu poderia jogar, realizar meu sonho, e atrapalhar (o time) por esse problema. Deixei o Filipe Luís tomar a decisão dele, o Danilo jogou e ajudou a coroar tudo que construí na competição, os gols que fiz, os momentos que ajudei. O mais importante era coroar isso — relatou.

O defensor do Flamengo passou os 90 minutos e acréscimos da final da Libertadores no banco de reservas. Mas a verdade é que estava doido para entrar em campo, nem que por uns minutos.

— Acredito que vou ter outra oportunidade (de jogar uma final de Libertadores), batalharei muito para isso. A conversa com o Filipe foi muito boa, coloquei nas mãos dele. Se optasse por mim, iria fazer o possível para sentir o mínimo de dor. Mas que ele escolhesse quem estivesse melhor, que era o Danilo, e ele nos deu esse título com um grande gol. No final, queria uns cinco minutinhos para ajudar a defender (risos). Quando o Léo (Pereira) caiu na comemoração, pensei que era minha hora (risos). Estamos todos marcados na história, independentemente de quantos minutos e jogos jogamos — falou.

