Ficha do jogo VAS COR 2º Rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 18h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo-SP Árbitro Anderson Daronco Assistentes Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Kappes Diel Var Rodrigo D'Alonso Ferreira Onde assistir

Em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians recebe o Vasco da Gama na Neo Química Arena. O jogo acontece neste sábado (5) e a bola está prevista para rolar às 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da Prime Video (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians vive em fase morna e busca a primeira vitória no Brasileirão. A equipe estreou com empate na competição contra o Bahia, onde jogou com um a mais durante o segundo tempo. Na Sul-Americana, o time começou a sua campanha com derrota dentro da Neo Química Arena. O clube busca a primeira vitória desde o dia 16 de março e confronta o Vasco pelos três pontos.

Garro jogador do Corinthians durante partida contra o Universidad Central pela Copa Libertadores. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Flick revela proposta por jogador símbolo do Barça: ‘Eu precisava dele’

O Vasco da Gama, por sua vez, começou o Brasileirão com tudo e conquistou uma virada em cima do Santos em São Januário. Na Sul-Americana, o clube jogou na altitude do Peru e fazia bom jogo, abrindo 3 a 1 no placar, porém, levou o empate. A equipe vive fase morna e tem duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Vasco da Gama pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO DA GAMA

2ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

📺 Onde assistir: Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti