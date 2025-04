Corinthians define data para votação das contas em meio ao aumento da dívida

O Conselho Deliberativo do Corinthians votará a aprovação das contas de 2024, o primeiro ano da gestão de Augusto Melo, no dia 28 de abril, no Parque São Jorge, sede social do clube. Romeu Tuma Jr., presidente do órgão, convocou os conselheiros para a reunião. Os números apresentados previamente ao CORI (Conselho de Orientação) e ao Conselho Fiscal indicam o crescimento da dívida.

Noticiado pelo colunista Samir Carvalho e confirmado pelo Lance!, nesta terça-feira (1º), o CORI (Conselho de Orientação) do clube analisou o documento que será apresentado pela diretoria do Corinthians e constatou um aumento no valor da dívida, que atualmente gira em torno de R$ 2,5 bilhões.

Em novembro, o clube havia apresentado uma petição à Justiça pedindo o Regime Centralizado de Execuções (RCE), com uma dívida de R$ 2,4 bilhões. Ou seja, houve um aumento de R$ 100 milhões em cinco meses.

Interlocutores afirmam que os valores foram apresentados pela diretoria do Corinthians com atraso, pois o acordo entre os poderes era de que os documentos fossem entregues na segunda-feira (31). Mesmo assim, houve falta de material e de informações. Membros da diretoria negam o ocorrido.

CORI (Conselho de Orientação) tem a função de orientar o Conselho Deliberativo e aguarda mais documentos para, em uma semana, analisar os números apresentados. Em caso de reprovação no dia 28, as contas podem servir como argumento para futuros pedidos de impeachment ou até mesmo fortalecer o que está suspenso, aguardando votação.

Contas do primeiro ano de gestão de Augusto Melo serão votadas no dia 28 de abril (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Viabilidade do processo

A princípio, havia uma dúvida sobre a possibilidade de a votação ocorrer com o pleito do impeachment em aberto. Em janeiro, Romeu Tuma Jr. suspendeu uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians que tratava da definição sobre o afastamento de Augusto Melo da presidência do clube.

O rito de admissibilidade foi aprovado, o que permitiu a votação do impeachment. No entanto, muitos conselheiros precisaram deixar a reunião devido ao horário, já que o encontro se atrasou por conta de diversas confusões. A decisão foi baseada no artigo 85 do estatuto do clube, que diz:

"O CD poderá manter-se em sessão permanente, por motivo de relevância para os interesses do Corinthians desde que a metade mais um de seus componentes presentes o aprove"

Porém, a reunião para a decisão do impeachment tinha caráter extraordinário, enquanto a votação das contas é um pleito ordinário, necessário para o dia a dia do clube. Portanto, a compreensão dos dirigentes é que uma não impede a realização da outra.