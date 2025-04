O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, chamou atenção nas redes sociais ao soltar a voz com a clássica música sertaneja "Dormi na Praça", da dupla Bruno & Marrone.

A performance aconteceu durante sua participação no Podpah, podcast apresentado por Igão e Mítico. Durante a gravação, os apresentadores começaram a cantar a tradicional canção brasileira e convidaram o jogador a acompanhá-los.

Garro entrou na brincadeira e se juntou à cantoria, arrancando risadas e elogios do público. Os vídeos do momento viralizaram rapidamente nas redes sociais.

Veja vídeos abaixo:

Garro durante participação no Podpah (Foto: Reprodução)

Rodrigo Garro passa por tratamento para voltar ao Corinthians

Segundo apuração do "Meu Timão", confirmado pelo Lance!, a comissão técnica do Corinthians trabalha com duas possibilidades para o retorno de Garro: na otimista, ele voltaria ainda em junho, e na pessimista, apenas após a parada do calendário para ao Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado na metade do ano, nos Estados Unidos.

O Corinthians está classificado para o torneio, apenas Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão os representantes brasileiros na competição. Com a interrupção do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Garro teria mais tempo para se recuperar.

A tabela do Brasileirão prevê uma normalidade até a 12ª rodada, marcada para o dia 12 de junho, depois o campeonato retorna no dia 13 de julho. A comissão técnica e diretoria ainda não definiram se o Corinthians terá alguma programação especial para o período.

Lesão antiga

Garro sofre com a tendinopatia patelar no joelho direito desde o final da última temporada. Neste ano, chegou a ficar fora das primeiras partidas do Campeonato Paulista. Com o tempo, retornou aos jogos, mas desfalcou a equipe no primeiro jogo da final do Paulistão, na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, e por pouco não disputou a decisão em Itaquera.