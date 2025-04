Corinthians define data para o retorno de Rodrigo Garro

Rodrigo Garro viajou nesta segunda-feira (1) à Madrid, na Espanha, para seguir com o tratamento de sua tendinopatia patelar no joelho direito. O meia do Corinthians sofre com o problema desde o final da última temporada, e atuou no "sacrifício" contra o Palmeiras no Paulistão. O clube alvinegro trabalha com a possibilidade do atleta só retornar após o Super Mundial de Clubes da Fifa.

Segundo apuração do "Meu Timão", confirmado pelo Lance!, a comissão técnica do Corinthians trabalha com duas possibilidades para o retorno de Garro: na otimista, ele voltaria ainda em junho, e na pessimista, apenas após a parada do calendário para ao Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado na metade do ano, nos Estados Unidos.

O Timão está classificado para o torneio, apenas Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão os representantes brasileiros na competição. Com a interrupção do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Garro teria mais tempo para se recuperar.

A tabela do Brasileirão prevê uma normalidade até a 12ª rodada, marcada para o dia 12 de junho, depois o campeonato retorna no dia 13 de julho. A comissão técnica e diretoria ainda não definiram se o Corinthians terá alguma programação especial para o período.

Recuperação de Garro

O clube divulgou que o meia argentino fará um "procedimento inovador" em um centro de reabilitação na capital espanhola com a coordenação do departamento médico do Corinthians. A tendência é que Garro fique somente por uma semana na Europa e retorno ao Brasil, onde seguirá com a recuperação no CT Dr. Joaquim Grava.

Ramon Díaz terá que fazer mudanças na equipe. O treinador tem Igor Coronado à disposição, o único jogador do elenco com as mesmas características. Entretanto, o argentino considera escalar Romero no lugar, ou até mesmo o jovem Breno Bidon, que já cumpriu a função nas categorias de base.