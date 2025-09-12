menu hamburguer
Botafogo

Botafogo ainda terá de lutar por vaga na próxima Copa do Brasil; entenda

Glorioso mira posição no grupo que se classifica para a próxima Libertadores

Botafogo caiu para o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
15:03
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

Passada a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco, o Botafogo, agora, tem uma missão muito importante já de olho na próxima temporada: conquistar uma vaga na competição mata-mata. Abaixo, o Lance! mostra os resultados ao fim da temporada que classificarão o Glorioso.

➡️ John Textor atualiza imbróglio do Botafogo com a Eagle Football

➡️ Botafogo em 2025 prova importância de sequência do trabalho

O alerta foi ligado ainda no início do ano, com o fracasso no Campeonato Carioca. O Botafogo ficou fora das semifinais e não repetiu os cenários de 2023 e 2024, quando ganhou a Taça Rio, terminando em nono na tabela final dos pontos corridos.

Agora, a receita é simples para levar o Alvinegro à próxima edição da Copa do Brasil. O time comandado por Davide Ancelotti precisa ficar na zona de classificação para a Libertadores - o que, no regulamento da competição, é entre os seis primeiros colocado.

Ainda há a chance de o G6 virar G8, caso campeões da Libertadores e da Copa do Brasil tenham uma das seis melhores campanhas nos pontos corridos. Isso aconteceu em 2024, com Corinthians e Bahia indo à Libertadores nas sétima e oitava colocações, respectivamente.

Botafogo foca no Brasileirão

O Botafogo agora terá uma jornada importante em busca de boas pontuações para se aproximar dos líderes do Brasileirão. O time volta a campo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

