Botafogo ainda terá de lutar por vaga na próxima Copa do Brasil; entenda
Glorioso mira posição no grupo que se classifica para a próxima Libertadores
Passada a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco, o Botafogo, agora, tem uma missão muito importante já de olho na próxima temporada: conquistar uma vaga na competição mata-mata. Abaixo, o Lance! mostra os resultados ao fim da temporada que classificarão o Glorioso.
O alerta foi ligado ainda no início do ano, com o fracasso no Campeonato Carioca. O Botafogo ficou fora das semifinais e não repetiu os cenários de 2023 e 2024, quando ganhou a Taça Rio, terminando em nono na tabela final dos pontos corridos.
Agora, a receita é simples para levar o Alvinegro à próxima edição da Copa do Brasil. O time comandado por Davide Ancelotti precisa ficar na zona de classificação para a Libertadores - o que, no regulamento da competição, é entre os seis primeiros colocado.
Ainda há a chance de o G6 virar G8, caso campeões da Libertadores e da Copa do Brasil tenham uma das seis melhores campanhas nos pontos corridos. Isso aconteceu em 2024, com Corinthians e Bahia indo à Libertadores nas sétima e oitava colocações, respectivamente.
Botafogo foca no Brasileirão
O Botafogo agora terá uma jornada importante em busca de boas pontuações para se aproximar dos líderes do Brasileirão. O time volta a campo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi.
