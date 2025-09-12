Comentarista da Globo critica atitude de jogador do Corinthians: ‘Não existe’

Felipe Bastos, ex-jogador e agora comentarista do Sportv, detonou a postura de um medalhão do elenco do Corinthians. O comentário foi feito depois da classificação do Timão para a semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (10).

A classificação do Corinthians na Copa do Brasil rendeu muitas notícias boas para o torcedor do Timão. A começar pelo gol de Garro, que não marcava há cinco meses, e a afirmação de Gui Negão como jogador decisivo. Ainda assim, a saída de Memphis no primeiro tempo depois de sentir um problema, foi motivo de preocupação para os torcedores.

Felipe Bastos, no Sportv, criticou a postura do jogador corinthiano. Segundo ele, o craque holandês está escolhendo os jogos que quer jogar.

- Está escolhendo jogo pra jogar. Não existe. Torcedor paga ingresso, e ele tem que ter respeito. Ele tem que jogar em todos os jogos como jogou contra o Palmeiras, porque ele recebe para isso.

Veja fala de Felipe Bastos sobre o craque do Corinthians na íntegra

Atleta teve edema identificado

O atacante Memphis Depay tem um edema no músculo posterior da coxa direita e vai desfalcar o Corinthians na partida deste sábado (13), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O holandês já iniciou o tratamento com os médicos do clube alvinegro.

O problema teve início na quarta-feira (10), no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, na Neo Química Arena. Na ocasião, o camisa 10 do Corinthians se queixou de dores no local no final do primeiro tempo e acabou substituído.

Edema não significa de fato uma lesão, mas um inchaço no local que pode se tornar algo mais grave, mas é o suficiente para deixar o veterano fora de campo neste final de semana, no Rio de Janeiro.