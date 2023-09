A torcida do Flamengo está enfurecida com os valores dos ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O clube aumentou entre 43% e 85% o preço dos bilhetes em relação à decisão do ano passado, contra o Corinthians, e a precificação ocasionou uma série de protestos contra a cúpula rubro-negra.