— Pelo retrospecto, seria (zebra) uma vitória do Flamengo. No cenário, pelo momento... o Botafogo tem 11 jogos e 11 vitórias no Nilton Santos, é o líder do Campeonato e tem a chance de abrir 18 pontos para o Flamengo. Na verdade não é zebra pela qualidade, mas uma coisa precisa ser dita: o Flamengo está em baixa. Pelo desempenho do Botafogo e do Fluminense, o Flamengo precisa se contentar com o status de ser a terceira força no Rio de Janeiro. Claro que a temporada pode terminar com o alento da Copa do Brasil, mas é uma temporada trágica. Hoje, o Botafogo é o primeiro, e o Fluminense vem muito parelho. Flamengo hoje está nesse patamar -, opinou Breiller durante do F360.