Nesta sexta-feira, o Flamengo anunciou as primeiras informações sobre as vendas de ingresso da final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece no Maracanã, no dia 17 de setembro, às 16h. As vendas começam nesta segunda-feira (4) para sócios torcedores do Rubro-Negro e abrem para o público geral no dia 6, próxima quarta-feira.