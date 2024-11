Copa do Brasil: jornalista faz alerta sobre escalação do Flamengo e sugere mudança

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo após demissão de Tite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG entram em campo neste domingo (3), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E para o duelo no Maracanã, o técnico Filipe Luís deve promover algumas mudanças na escalação. O jornalista Renato Maurício Prado analisou as possíveis alterações do treinador para a decisão.

De acordo com o "ge", a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG deve ter Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. RMP classificou a decisão de Filipe Luis como "ofensiva", mas alertou que o meio-campo do Rubro-Negro pode ficar "frouxo".

- Essa escalação, em teoria, é bastante ofensiva, vai tentar empurrar o Atlético-MG para o próprio campo. Mas eu acho que o meio-campo está muito frouxo. O Arrascaeta não marca ninguém, o Gerson marca, mas hoje é mais um homem de apoio ao ataque que volante. O Evertton Araújo marca, mas é um menino, foi dele a falha que levou ao gol do Internacional - começou RMP.

- Eu tiraria o Plata ou Gabigol e colocaria o Alcaraz. Porque aí você jogaria com quatro homens no meio, no 4-4-2, que é o esquema predileto desse grupo. Torna o meio-campo bastante compacto e permite jogadores a chegarem para ajudar a dupla de atacantes. Desse jeito que está, acho que o Flamengo, quando for atacado, vai ficar com poucos homens de combate - completou.

Problemas para definir a escalação do Flamengo

Além da novidade no ataque, a escalação do Flamengo deve ter o retorno de Alex Sandro na lateral-esquerda. O jogador não atuou nas duas últimas partidas devido a um desconforto muscular na coxa direita.

Filipe Luís, porém, também tem uma lista de desfalques. Além de Bruno Henrique, Pulgar também está suspenso e Carlinhos não pode atuar porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. E há ainda os lesionados: Cebolinha, De la Cruz, Luiz Araújo. Pedro e Viña.