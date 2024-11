Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da Final da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pela Final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 23:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, neste domingo (3), em partida válida pelo duelo de ida da Final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV (canal fechado) e Prime Video.

➡️Clique para assistir no Sportv

Pela final da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã (Gilson Lobo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

JOGO 1 - FINAL DA COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV, TV Globo e Prime Video

🚩 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🏁 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael (Plata) e Gabigol.

ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.