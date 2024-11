COP29: saiba motivo da presença de Ronaldinho Gaúcho no evento

Ronaldinho Gaúcho marcou presença na COP 29 (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro

O Ronaldinho Gaúcho surpreendeu a internet ao marcar presença na COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024). O ex-jogador da Seleção Brasileira desembarcou em Baku, capital do Azerbaijão, na última quinta-feira (13), como convidado do país sede do evento.

A aparição do antigo atleta pode não ter sido aleatória, mas sim estratégica. Em entrevista ao site "Metrópoles", o analista político Paulo Cesar Rebello analisou que o convite do jogador teria sido uma forma do Azerbaijão tentar melhorar a imagem mundial após o fim da guerra com a Armênia.

- Talvez [o papel] seja a utilização da imagem do Ronaldinho Gaúcho para passar uma boa imagem do país-sede do evento - afirmou o doutorando em ciência política pela Universidade de Salamanca.

Além disso, Paulo ainda destaca que esta não seria a primeira fez que um país usaria a imagem de uma figura famosa mundialmente para promover uma boa reputação. De acordo com ele, determinada prática é normal.

- É recorrente a utilização de astros da música e do futebol para limpar a imagem de nações. E isso pode estar acontecendo no Azerbaijão, após uma guerra que foi criticada no cenário internacional, com o Ronaldinho Gaúcho - concluiu.

Azerbaijão x Armênia

A preocupação pela imagem do país acontece após o fim da guerra do Azerbaijão com a Armênia, que se encerrou no início deste ano. O conflito era motivado pela presença majoritária de armênios na região de Nagorno-Karabakh, que reivindicavam o controle do local ao governo azerbaijanês.

Apesar da vitória, o Azerbaijão saiu do conflito com a imagem manchado pela violência empregada no combate. A guerra gerou a fuga de milhares de pessoas que moravam na região.