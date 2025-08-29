menu hamburguer
Abel Ferreira deve mudar time do Palmeiras para o Derby; veja provável escalação

Verdão segue a preparação para duelo contra o Corinthians, domingo (31), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
14:38
O Palmeiras segue forte na preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (29), na Academia de Futebol, os comandados de Abel Ferreira foram a campo para o treinamento, e a comissão ténica não deve ter problemas na escalação para o clássico.

No início do treino, os jogadores fizeram uma atividade focada em posicionamento em campo. De um lado, a dinâmica foi aperfeiçoar construções de jogadas tanto pelo meio quanto em profundidade culminando nas finalizações. Do outro, as ênfases foram marcação, aproximação e saídas de bola.

Na parte final das atividades desta manhã, houve ainda um trabalho técnico de oito contra oito (com três times, sendo dois em campo). Assim como já havia acontecido nesta semana, o lateral-esquerdo Arthur, o meio-campista Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi, todos recém-campeões brasileiros Sub-20, completaram as movimentações.

A grande novidade para o Derby deve ser o retorno de Aníbal Moreno para o time titular. O volante cumpriu suspensão na última rodada e volta á ficar à disposição da comissão técnica. Na lateral-direita, a tendência é que Giay também volte ao time, já que no último jogo Khellven assumiu a posição. Com isso, o Verdão deve ter força máxima para o duelo contra seu principal rival.

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Vitor Roque e Piquerez durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

