Fora de Campo

Globo avalia mudança em equipe de arbitragem; saiba o motivo

Emissora conta com Paulo César de Oliveira como único analista atualmente

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
15:50
pc oliveira
imagem cameraPC Oliveira é o único analisa de arbitragem da Globo atualmente (Foto: Reprodução)
De olho em 2026 e principalmente na Copa do Mundo, a Globo já pensa em algumas mudanças para a cobertura esportiva. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a emissora deve contratar mais profissionais especialistas de arbitragem, não necessariamente nos moldes da antiga "Central do Apito".

Ainda segundo o colunista, a Globo entende que só Paulo César de Oliveira, único ex-árbitro ainda contratado da emissora, não dará conta da quantidade de conteúdo. A empresa já anunciou duas novidades: a presença de Ronaldinho Gáucho como embaixador, e Denílson como comentarista dos jogos da Seleção Brasileira.

Antiga Central do Apito da Globo

No início de 2023, a emissora contava com vários ex-árbitros na "Central do Apito", como: Paulo César de Oliveira, Sandro Meira Ricci, Fernanda Colombo e Sálvio Spínola. O último, que hoje atua na Record, deixou a Globo em fevereiro daquele ano e, um mês depois, a emissora demitiu Ricci e Colombo.

Só Paulo César de Oliveira permaneceu na Globo desde então. O ex-árbitro entra ao vivo em programas como "Troca de Passes" e "Fechamento", do sportv, para trazer as análises dos lances polêmicos dos jogos. A opinião de PC Oliveira também é transmitida pelos narradores da emissora durante as partidas.

Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo
Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo faziam parte da "Central do Apito", da Globo (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

