Conclave: quais os clubes do coração dos cardeais brasileiros?

Começa nesta quarta-feira (7) o conclave para eleição do próximo Papa, e oito brasileiros podem ser eleitos para o lugar deixado pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril. Ele, que foi o primeiro pontífice nascido na América do Sul, era torcedor apaixonado pelo San Lorenzo de Almagro, um dos gigantes de seu país.

continua após a publicidade

Arcebispo foi amuleto em títulos dos quatro grandes do Rio

Na eleição, participam 133 cardeais com poder de voto, entre eles sete brasileiros. Um deles, o arcebispo emérito Dom Raymundo Damasceno Assis, não pode votar, mas está apto a ser escolhido como novo líder da Igreja Católica.

Como Papa Francisco despertou a relação entre cardeais com o futebol, uma paixão mundial, ficou a dúvida: se o próximo papa eleito no Vaticano for um brasileiro, qual seu clube de coração?

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, são sete clubes para oito cardeais. Destes, Santos e Palmeiras aparecem duas vezes, e Internacional, Criciúma, Athletico-PR, Vasco e Botafogo completam a lista.

Quais os clubes do coração dos brasileiros no conclave?

Dom Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre): Internacional

Dom João Braz de Aviz (arcebispo emérito de Brasília): Palmeiras

Dom Leonardo Ulrich Steiner (arcebispo de Manaus): Criciúma

Dom Odilo Scherer (arcebispo de São Paulo): Athletico-PR e Santos

Dom Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro): Santos

Dom Paulo Cezar Costa (arcebispo de Brasília): Vasco

Dom Raymundo Damasceno Assis (arcebispo emérito de Aparecida-SP): Botafogo

Dom Sergio da Rocha (arcebispo de Salvador): Palmeiras

continua após a publicidade

A expectativa é que o conclave dure de dois a três dias, mas houve casos em que o novo pontífice foi escolhido em poucas horas. Com 80% dos cardeais novatos, a previsão é de demora na escolha do novo papa.