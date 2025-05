SBT supera Globo com empate do Corinthians, e Tiago Leifert comemora ao vivo

O tropeço do Corinthians na Sul-Americana rendeu bons números ao SBT na noite da última terça-feira (6), na Neo Química Arena. O Alvinegro ficou apenas no empate com o América de Cali-COL e se complicou na competição. Narrador da emissora, Tiago Leifert comemorou a liderança do canal nas métricas de audiência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu não tenho esse recurso aqui, mas se eu tivesse estaria tocando o sino. Alô, Portioli, está tocando o sino hoje aqui também - disse Tiago, aos 10 minutos do segundo tempo.

O "tocar do sino" é uma tradição do SBT quando a emissora alcança a liderança nos índices de audiência na TV aberta. A Globo estava à frente durante o primeiro tempo do jogo, quando exibia a novela "Vale Tudo", mas viu os números caírem quando começou a série "Encantados". Por volta das 23h, o SBT chegou a 12.2 pontos de audiência, contra 9.1 da concorrente.

continua após a publicidade

SBT tem bons números com Inter x Barcelona

Além da liderança na audiência com Corinthians x América de Cali, o SBT também obteve bons números com a semifinal da Champions League, entre Inter de Milão e Barcelona. O jogaço no San Siro alcançou cerca de 5,7 de média no SBT em São Paulo, atrás apenas da Globo. A partida teve 8,8 pontos de pico por volta das 18h30.

Situação do Corinthians na Sul-Americana

O resultado dificulta o caminho do Corinthians por uma classificação para a fase mata-mata da Sul-Americana. A igualdade no placar mantém o Timão na terceira posição no Grupo C, e encerra as chances de ultrapassar o América de Cali, segundo colocado, em um confronto direto.

continua após a publicidade

Apenas o líder de cada chave assegura vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da Libertadores. O Huracán é o líder com sete pontos, o América de Cali tem seis, e o Corinthians está abaixo, com cinco. Nas duas próximas rodadas, o Timão atuará como visitante.