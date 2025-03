Em 1999, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada na categoria de Melhor Atriz, no Oscar, pela atuação no filme "Central do Brasil". Mãe e filha foram as duas únicas brasileiras a concorrerem na categoria. As indicações estão separadas por 25 anos e, na época, o Juventude era campeão, "Clube da Luta" estava no cinema e Exaltasamba tocava na rádio.

continua após a publicidade

Com a expectativa para a vitória de 'Ainda Estou Aqui' na premiação que acontece neste domingo, o Lance! reuniu mais informações de como era o Brasil quando outra brasileira foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Formato do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro ainda acontecia em duas fases, com o vencedor sendo decidido em mata-mata. Na primeira fase, 22 equipes competiam entre si e as oito melhores se classificavam para a segunda fase, que possuía as quartas de final, depois a semifinal e, por fim, a final. O formato atual, de pontos corridos, foi implementado na Série A do Campeonato apenas em 2003.

continua após a publicidade

Presidente do Brasil

O presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso. FHC foi eleito em 1994 e reeleito em 1998, acumulando 8 anos no poder.

Campeão Brasileiro

O Corinthians foi o campeão do Brasileirão, quando ainda era no formato de mata-mata. O paulista jogou a final contra o Galo e venceu por 4x3 no acumulado. O artilheiro da competição foi Guilherme Alves, do Atlético Mineiro, com 28 gols. Na série C do Brasileirão, o Fluminense foi o campeão da edição.

Corinthians é campeão brasileiro em 1999. (Foto: Nelson Almeida/Arquivo LANCE)

Música mais tocada

Uma das músicas mais ouvidas pelos brasileiros foi "Me apaixonei pela pessoa errada" do Exaltasamba. A música, lançada em 1998, fez muito sucesso na época e, até os dias atuais, é um dos pagodes mais queridos pela população.

continua após a publicidade

Campeão da Libertadores

O Palmeiras foi o campeão da Libertadores em 1999. O Verdão venceu a competição em uma disputa de pênalti emocionante, com resultado de 4x3. Foi a primeira vez que o time paulista ganhou a taça mais importante da América. Hoje, o clube conta com 3 Libertadores, conquistadas em 1999, 2020 e 2021.

➡️Oscar 2025: Indicados torcem para times cariocas e paulistas

Maior bilheteria no cinema

A maior bilheteria internacional do cinema foi de “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma”. Além do longa, outros filmes de sucesso atemporal, como "O sexto sentido", "A espera de um milagre", "Matrix" e "Clube da Luta", estavam em cartaz no ano.

Copa do Brasil

O Juventude foi o campeão da Copa do Brasil. O time gaúcho disputou uma final polêmica contra o Botafogo e levantou a taça da competição. O título de 1999 foi o único do Juventude no campeonato. O artilheiro da competição foi o Romário, que jogava no Flamengo, e o Petkovic, que atuava no Vitória, com 7 gols cada.