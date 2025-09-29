Europeus reagem à cavadinha de Yuri Alberto em Corinthians x Flamengo
Atacante foi protagonista com chances perdidas e golaço neste domingo (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Yuri Alberto foi o principal personagem de Corinthians x Flamengo, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter feito um golaço, o pênalti perdido de cavadinha foi o lance que repercutiu entre os europeus.
Ex-árbitro aponta erro grave da arbitragem em Corinthians x Flamengo
Fora de Campo
Atitude de Filipe Luís enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Nem acreditou’
Fora de Campo
Yuri Alberto repete erro de Memphis e pressiona protagonistas do Corinthians
Corinthians
Aos 13 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto teve uma chance de ouro em Corinthians x Flamengo. Na marca da cal, o atacante do Timão praticamente recuou a bola para o goleiro Rossi, com uma cavadinha que vai ficar marcada na história do confronto.
➡️Ex-árbitro aponta erro grave da arbitragem em Corinthians x Flamengo
Apesar de ter feito um belo gol no início do segundo tempo, o camisa 9 perdeu outras oportunidades e viu o Rubro-Negro vencer por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.
Nas redes sociais, os europeus repercutiram muito a cavadinha de Yuri Alberto em Corinthians x Flamengo. O lance viralizou em páginas esportivas do mundo inteiro. Veja abaixo.
Veja reação dos europeus com a cavadinha de Yuri Alberto
Tradução: Cavadinha fracassada hoje.
Tradução: Assassinaram violentamente a cavadinha em São Paulo
Tradução: As vezes eu acompanho a série A e, sinceramente, entendo por que a maioria fracassa na Europa.
Tradução: Essa foi a pior tentativa de cavadinha que já vi na minha vida.
Como foi o jogo entre Corinthians x Flamengo
O Corinthians foi mais intenso no início da partida do que o Flamengo. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.
Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.
Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.
A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.
A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.
O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar. Jogão entre Corinthians e Flamengo.
- Matéria
- Mais Notícias