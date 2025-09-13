Comentarista rasga elogios ao ataque do Palmeiras: ‘Superior’

O Palmeiras abriu 4 a 0 no primeiro tempo contra o Internacional, neste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o comentarista Alexandre Lozetti, dos canais Globo, rasgou elogios ao ataque da equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o comunicador destacou a nova formação do setor ofensivo do Alviverde, que hoje é formada por Flaco López, Vitor Roque e Facundo Torres. Dentro do resultado momentâneo, os três foram ativos em dois, dos três gols, marcados pelo Palmeiras contra o Internacional.

- Com esse time arrumado, o Vitor Roque deve fazer mais gols. Ninguém nunca desacreditou da qualidade e do potencial dele. Agora, adaptado e em um desenho de time, que parece favorece-lo, com jogadores em ótima fase, principalmente o Flaco Lopez. O Palmeiras é bem superior ao Internacionaol - disse o comentarista.

continua após a publicidade

Em campo, Vitor Roque abriu o placar para o Verdão logo no início da partida. O cronômetro marcava três minutos da primeira etapa, quando o atacante aproveitou um passe de Filipe Anderson para balançar as redes.

Posteriormente, o camisa 9 voltou a balançar as redes. Desta vez, a jogada do gol foi protagonizada pelos companheiros de ataque. Primeiro, Flaco López achou um passe na medida para Facundo Torres, que dentro da área rolou para o lado, onde estava Vitor Roque, que precisou apenas empurrar a bola para marcar.

continua após a publicidade

Antes do apito do final do primeiro tempo, o Palmeiras voltou a balançar as redes, mas sem a participação do trio de ataque. Após uma sobre de um chute de Filipe Anderson, Lucas Evangelista estava na área para fazer o terceiro do Palmeiras na partida.

Para finalizar a goleada nos primeiros 45 minutos, Vitor Roque voltou a marcar antes de ir para o vestiário. O gol aconteceu nos acréscimos após uma cobrança de falta.