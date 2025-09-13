Escalação de Palmeiras x Internacional: Roger Machado volta ao 4-3-3

O técnico Roger Machado resolveu espelhar o Internacional ao Palmeiras para a partida deste sábado (13), na Allianz Arena, em São Paulo. Assim, para o confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado volta ao 4-3-3, esquema preferido do treinador, com Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero no ataque. Na lateral esquerda, onde Bernabei é desfalque pelo terceiro amarelo, Victor Gabriel está confirmado no time.

Com as saídas de Wesley, para o Al-Rayyan, do Catar, e Valencia, para o Pachuca, do México, e a ausência de Rafael Borré, no departamento médico, as opções para o ataque no banco são todos da base alvirrubra: Gustavo Prado, Allex – fala-se Alêx, com "E" fechado – e Raykkonen.

A escolha pelo 4-3-3

Nas duas semanas da parada para a Data Fifa, o treinador do Inter testou o time com três formações táticas diferentes. Primeiro, o 4-1-3-2, com três volantes no meio – Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodríguez. Depois, o 4-2-3-1, com dois volantes – Thiago Maia e Alan Rodríguez – e três meias – Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero, um pouco mais recuado.

Por fim, voltou ao 4-3-3, até para espelhar a formação o Verdão. Nessa, colocou Vitinho na ponta direita, Ricardo Mathias de centroavante e Carbonero na ponta esquerda. Todos os esquemas e escalações com Victor Gabriel na lateral esquerda, no lugar de Bernabei.

Assim, o time entra em campo neste sábado com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

Do lado do Palmeira, o técnico Abel Ferreira defende a maior sequência invicta da competição, chegando para o confronto com nove jogos sem perder. O Verdão, comandado por João Martins, vai para o duelo com Weverton, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.