Dorival Júnior poupa titulares do Corinthians contra o Atlético-MG; veja a escalação

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Atlético-MG, neste sábado (24), às 21h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte. Dorival Júnior fez mudanças na equipe titular

O treinador mudou peças consideradas 'titulares' nos últimos jogos. Maycon, André Ramalho e Yuri Alberto, presenças constantes nas escalações de Dorival Júnior, iniciam a partida no banco. Félix Torres, Breno Bidon e Romero, que foram titulares na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, também começam fora.

Para o duelo em Belo Horizonte, Dorival Júnior promoveu o retorno de Matheuzinho ao time titular. O jogador ficou fora das últimas partidas para se recuperar de um edema na coxa direita. Memphis, por uma entorse no tornozelo, e Rodrigo Garro, se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, seguem como desfalques do Corinthians. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri não foi relacionado para realizar um controle de carga.

Dorival Júnior escalou o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Héctor Hernández.

O Atlético Mineiro, comandado por Cuca, inicia o jogo com: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Rony e Hulk.

Situação na tabela

O clássico nacional é um confronto direto na luta por um lugar na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Corinthians ocupa a nona colocação na tabela, com 13 pontos, enquanto o Atlético Mineiro está há uma posição atrás, com o mesmo número de pontos. A equipe comandada por Dorival Júnior leva vantagem no número de vitórias, quatro contra três do Galo.