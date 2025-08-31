Comentarista detona lance da arbitragem em Santos x Fluminense: ‘Brincadeira’

Santos e Fluminense se enfrentam, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do confronto a arbitragem protagonizou um lance polêmico ao anular um gol do atacante Guilherme, do Peixe.

A jogada aconteceu aos 13 minutos. Na ocasião, o camisa 11 do Santos recebeu uma bola nas costas da linha defensiva do Fluminense. Contudo, o bandeira Leone Carvalho Rocha sinalizou o impedimento apenas depois que o atacante finalizou e marcou para o Peixe.

A decisão da arbitragem no lance revoltou o comentarista Alexandre Lozetti. Durante a transmissão da partida, pelos canais Premiere, o comunicador disparou contra o bandeirinha e afirmou que ele poderia ter marcado a irregularidade antes do fim da jogada.

- Tá de brincadeira o bandeira. Desculpa, mas o senhor Leone Carvalho Rocha não pode demorar esse tempo todo para marcar este impedimento. Essa recomendação é se ele tiver dúvida no lance. E se ele tem dúvida em um lance desse, desculpa, mas tem algo errado. Foi uma coisa absurda esse lance - disse o comentarista.