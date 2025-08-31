Fluminense está escalado com surpresas para o jogo contra o Santos; veja o time
Confronto é pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Fluminense está escalado para enfrentar o Santos neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem novidades na parte ofensiva: Lucho Acosta e Santi Moreno começam no time titular. Além deles, Germán Cano volta ao time no lugar de Everaldo.
O Clube das Laranjeiras já tinha mudanças obrigatórias. Samuel Xavier está fora por lesão, Canobbio cumpre suspensão e Nonato não pode atuar por força contratual, já que pertence ao Santos. Além disso, o lateral-esquerdo Fuentes também é desfalque, Renê continua como titular da posição.
Histórico dos Últimos 10 Confrontos entre Fluminense e Santos
O Fluminense possui um trunfo para a partida. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Tricolor perdeu apenas uma vez – por 2 a 0, em 27 de outubro de 2021 – e soma cinco jogos sem ser derrotado pelo rival paulista.
13/04/2025: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)
29/11/2023: Santos 0 x 3 Fluminense (Brasileirão)
29/07/2023: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)
01/08/2022: Santos 2 x 2 Fluminense (Brasileirão)
09/04/2022: Fluminense 0 x 0 Santos (Brasileirão)
27/10/2021: Santos 2 x 0 Fluminense (Brasileirão)
17/06/2021: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)
21/02/2021: Santos 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)
25/10/2020: Fluminense 3 x 1 Santos (Brasileirão)
26/09/2019: Fluminense 1 x 1 Santos (Brasileirão)
Ficha Técnica:
SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)
ESCALAÇÕES:
⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Caballero e Rollheiser, Neymar e Guilherme.
⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Santi Moreno, Serna e Cano.
