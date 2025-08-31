O Fluminense está escalado para enfrentar o Santos neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem novidades na parte ofensiva: Lucho Acosta e Santi Moreno começam no time titular. Além deles, Germán Cano volta ao time no lugar de Everaldo.

continua após a publicidade

O Clube das Laranjeiras já tinha mudanças obrigatórias. Samuel Xavier está fora por lesão, Canobbio cumpre suspensão e Nonato não pode atuar por força contratual, já que pertence ao Santos. Além disso, o lateral-esquerdo Fuentes também é desfalque, Renê continua como titular da posição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Histórico dos Últimos 10 Confrontos entre Fluminense e Santos

O Fluminense possui um trunfo para a partida. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Tricolor perdeu apenas uma vez – por 2 a 0, em 27 de outubro de 2021 – e soma cinco jogos sem ser derrotado pelo rival paulista.

continua após a publicidade

13/04/2025: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

29/11/2023: Santos 0 x 3 Fluminense (Brasileirão)

29/07/2023: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

01/08/2022: Santos 2 x 2 Fluminense (Brasileirão)

09/04/2022: Fluminense 0 x 0 Santos (Brasileirão)

27/10/2021: Santos 2 x 0 Fluminense (Brasileirão)

17/06/2021: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

21/02/2021: Santos 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)

25/10/2020: Fluminense 3 x 1 Santos (Brasileirão)

26/09/2019: Fluminense 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

➡️ SAF Fluminense: investimento de R$ 6 bi? Investidores tricolores? Entenda

Ficha Técnica:

SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

ESCALAÇÕES:

⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Caballero e Rollheiser, Neymar e Guilherme.

continua após a publicidade

⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Santi Moreno, Serna e Cano.