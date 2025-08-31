menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Neymar joga? Santos está pronto para encarar o Fluminense

O Santos encara o Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro

imagem cameraNeymar acumula 21 jogos e 7 gols pelo Santos desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 31/08/2025
15:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos retorna à Vila Belmiro neste domingo (31), após mais de um mês, para enfrentar o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar volta ao time titular após cumprir suspensão e se recuperar de um edema na coxa. O camisa 10, no entanto, não foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

A partida marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026. Em sua apresentação oficial, o argentino reconheceu a necessidade de conquistar resultados imediatos, já que a equipe está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

Vojvoda estreia no comando do Santos diante do Fluminense (Foto: Jota Erre/AGIF)

Thaciano ficou fora da lista de relacionados por opção técnica. Entre os 24 jogadores convocados, 10 são formados nas categorias de base do clube. Willian Arão e João Basso seguem em processo de transição física e continuam fora.

Guilherme retorna ao time titular após ter solicitado afastamento do último jogo, em razão de cobranças da torcida. Quem também retorna ao time titular é o zagueiro Zé Ivaldo, que chegou a treinar separadamente do elenco. Caballero será titular pela primeira vez desde quando chegou ao Santos.

O Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Em 20 partidas, soma seis vitórias, três empates e 11 derrotas.

O Peixe vem de duas derrotas consecutivas na competição: 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, e 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. A última partida na Vila Belmiro foi em 23 de julho, quando perdeu para o Internacional por 2 a 1.

Ficha Técnica:

SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser; Caballejo, Neymar e Guilherme.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freyte e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli; Hércules, Lucho Acosta, Santi Moreno; Serna e Cano.

