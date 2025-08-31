Neymar joga? Santos está pronto para encarar o Fluminense
O Santos encara o Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro
O Santos retorna à Vila Belmiro neste domingo (31), após mais de um mês, para enfrentar o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neymar volta ao time titular após cumprir suspensão e se recuperar de um edema na coxa. O camisa 10, no entanto, não foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
A partida marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026. Em sua apresentação oficial, o argentino reconheceu a necessidade de conquistar resultados imediatos, já que a equipe está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.
Thaciano ficou fora da lista de relacionados por opção técnica. Entre os 24 jogadores convocados, 10 são formados nas categorias de base do clube. Willian Arão e João Basso seguem em processo de transição física e continuam fora.
Guilherme retorna ao time titular após ter solicitado afastamento do último jogo, em razão de cobranças da torcida. Quem também retorna ao time titular é o zagueiro Zé Ivaldo, que chegou a treinar separadamente do elenco. Caballero será titular pela primeira vez desde quando chegou ao Santos.
O Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Em 20 partidas, soma seis vitórias, três empates e 11 derrotas.
O Peixe vem de duas derrotas consecutivas na competição: 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, e 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. A última partida na Vila Belmiro foi em 23 de julho, quando perdeu para o Internacional por 2 a 1.
Ficha Técnica:
SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)
Escalações:
⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser; Caballejo, Neymar e Guilherme.
⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freyte e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli; Hércules, Lucho Acosta, Santi Moreno; Serna e Cano.
