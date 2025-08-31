O Santos divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, e a principal novidade é o retorno de Neymar. O craque volta ao time após cumprir suspensão. Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda surpreendeu ao deixar o atacante Thaciano fora da lista por opção técnica. O zagueiro Zé Ivaldo também retorna aos relacionados.

O Peixe busca a reabilitação no campeonato após duas derrotas seguidas.

Neymar está de volta ao time após cumprir suspensão na última rodada e também se recuperar totalmente de dores na coxa. Sua presença é um grande reforço para a equipe, que busca reencontrar o caminho das vitórias. A última vitória do Santos na Vila Belmiro, em 16 de julho, foi justamente com um gol dele, na partida contra o Flamengo.

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Se por um lado há o retorno do camisa 10, por outro, a ausência de Thaciano na lista chamou a atenção. O jogador ficou de fora por decisão da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, que fará sua estreia no comando da equipe.

O retorno para a Vila Belmiro

A partida contra o Fluminense marca a volta do Santos à Vila Belmiro após mais de um mês. A última vez que o time jogou em seu estádio foi em 23 de julho. Durante o período, o Alvinegro mandou seus jogos no Morumbis enquanto a Vila passava por reformas pontuais, como a modernização do vestiário da equipe.

Ficha Técnica:

SANTOS X FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo (Luisão), Luan Peres e Souza (Escobar); Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Neymar (Barreal) e Tiquinho Soares.

⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignácio ou Igor Rabello) e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli; Soteldo, Serna e Everaldo (Cano).