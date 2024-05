Comentarista de arbitragem bate martelo em lance polêmico de Botafogo x Bahia

Linha traçada pelo VAR em gol do Botafogo gerou repercussão nas redes (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 21:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Um gol anulado do Botafogo causou repercussão na partida contra o Bahia, neste domingo (5), no Nilton Santos. O VAR apontou impedimento de Damian Suarez no lance que terminou na finalização de Junior Santos. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira comentou a situação.

- Damián Suárez está em uma posição inclinada. A gente olha a imagem e parece que está cortando no cotovelo, mas a linha tenta identificar o ponto inferior a axila. O VAR vê uma imagem mais próxima. A gente está vendo uma câmera mais distante - começou o ex-árbitro.

- Olhando visualmente essa imagem, não vejo nenhum erro, nada com distorção que leve à suspeição ao posicionamento da linha. Na minha avaliação, olhando a imagem não vejo nenhuma distorção ao ponto de dizer que o trabalho foi mal feito - completou PC, no "sportv".

Torcedores do Botafogo reclamaram que a linha estaria traçada na altura do cotovelo de Suárez e não no ombro. O Alvinegro foi derrotado em casa pelo Bahia, por 2 a 1, e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro.