Felipe Neto ironiza linha traçada em gol anulado do Botafogo: ‘Não é de propósito’

Felipe Neto ironizou linha traçada pelo VAR em lance de Botafogo x Bahia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 20:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedor ilustre do Botafogo, Felipe Neto ironizou a anulação de um gol do Alvinegro neste domingo (5), contra o Bahia, no Nilton Santos. O influenciador não concordou com a linha traçada pelo VAR no lance envolvendo Damián Suárez e Júnior Santos.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Gol anulado do Botafogo com linha traçada no braço (risos). Mas não é de propósito não, tá gente? É “falha normal” - ironizou o influenciador.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O lance ocorreu com apenas um minuto do segundo tempo. Damián Suárez recebeu na ponta e cruzou para Júnior Santos, que empurrou para o gol. Contudo, o VAR pegou impedimento do lateral. A decisão também foi bastante contestada nas redes sociais.