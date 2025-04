Comentarista da Globo discorda de marcação de pênalti polêmico: ‘Lance normal’

O gol de empate do Mirassol contra o Juventude no jogo deste domingo (20) foi motivo de polêmica entre os jogadores do Jaconero e da torcida do time gaúcho. Aos 22 minutos da segunda etapa, Lucas Ramon finalizou de fora da área e o volante Jadson, do Juventude, saltou para bloquear o chute. A bola toca no braço do atleta do time gaúcho e a arbitragem não sinalizou infração, até que o VAR acionou o juiz em campo.

Caio Max Augusto, da federação goiana, chamou Paulo Belence, de Pernambuco, para olhar as imagens no monitor. Na opinião do comentarista Pedro Moreno, do SporTV, canal do Grupo Globo, o lance é normal e a arbitragem erra ao chamar o juiz de campo para analisar o vídeo no VAR. Pedro Moreno, que estava na bancada da partida ao lado do narrador Bruno Fonseca, analisou o lance pouco antes da penalidade ser marcada.

- Para mim, o lance é normal. O braço está em uma posição natural aparentemente e o chute é muito perto, muito à queima roupa. Não, para mim, não tem nada a marcar - diz Moreno enquanto as imagens passam no replay da transmissão do Premiere.

Pedro Moreno é comentarista do Grupo Globo pelo SporTV e Premiere. (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulo Belence levou alguns minutos no monitor analisando o toque da bola no braço de Jadson. Foram quatro minutos entre o momento do chute e a sinalização do pênalti em campo. O tempo foi compensado no fim, com dez minutos extras determinados pelo juiz.

Na cobrança, Reinaldo foi para a bola e deslocou o goleiro Gustavo, empatando a partida em 2 a 2 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Antes, o Juventude havia aberto o placar com Ênio, aos 23 minutos de jogo, e o Mirassol empatou com Iury Castilho, aos 34. No final da primeira etapa, Batalla marcou um belo gol de fora da área para colocar o time gaúcho mais uma vez na frente, aos 46 minutos de jogo.

O pênalti que marcaram para o Mirassol contra o Juventude.pic.twitter.com/eib0l5I1Jv — ⚽ (@DoentesPFutebol) April 20, 2025

Como foi o jogo além do pênalti polêmico

Juventude e Mirassol ficaram no empate por 2 a 2 na manhã deste domingo (20), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Jaconero na primeira página da tabela com sete pontos, na 9ª posição, e o Mirassol logo depois, em 10º, com cinco pontos conquistados. As equipes ainda podem ser ultrapassadas até o fim da rodada.

A equipe gaúcha vinha de uma goleada sofrida contra o Flamengo no meio de semana e esteve duas vezes à frente do placar, mas não segurou a vantagem e viu o Mirassol empatar duas vezes. A equipe paulista chegou ao seu quarto jogo seguido sem perder, com uma vitória e três empates nesse recorte.

Na próxima rodada, o Juventude faz o clássico gaúcho contra o Internacional, no Beira-Rio. O Mirassol tentará ampliar a sequência sem derrotas dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Os jogo serão no próximo sábado, 26 de abril.